5 самых «ходовых» иномарок в московском регионе

О том, как вели подсчет автомобилей, ни ЦОДД, ни Дептранс рассказывать не стали. Вероятнее всего, данные получены на основе транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД.

Кстати сказать, в Москве и Московской области на учете состоит без малого 8,5 млн. автомобилей, включая продукцию отечественных марок. За последний год количество зарегистрированных машин разных производителей выросло на 150 000 единиц.

Как уже было сказано, самой «ходовой» иномаркой в регионе оказался Ford Focus. Второе место застолбил за собой корейский Hyundai Solaris, а замкнул тройку лидеров его «двоюродный брат» Kia Rio.

Четвертую позицию заняла чешская Skoda Octavia, а пятую — Volkswagen Polo.