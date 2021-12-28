АВТОВАЗ назвал точные сроки выхода нового поколения внедорожника LADA Niva

По мнению представителей АВТОВАЗа, глобальная цель синергии отечественного и румынского брендов — раскрыть потенциал LADA. В итоге, марка сможет стать полноценным международным брендом, выйти за рамки существующих сегментов, а также использовать конкурентную по стоимости и гибкую по архитектуре платформу CMF-B.

Объявлено, что LADA усилит свой продуктовый план четырьмя совершенно новыми моделями к 2025 году, включая полностью новое поколение культового внедорожника Niva, которое выйдет в 2024 году.

При этом новинка сохранит основные преимущества предыдущих поколений «Нивы» — высокий клиренс и полноценную систему полного привода с понижающим рядом передач.

Увы, но подходящего внедорожного «блока» — с полным приводом и понижающей передачей — в гамме альянса просто нет. Поэтому его как раз предстоит создать инженерам АВТОВАЗа.

Кстати, в начале 2021 года российский автопроизводитель опубликовал тизер будущей LADA Niva (на заглавной картинке): как видно, в облике модели сохранятся черты первых ВАЗ-2121.