Немцы назвали необычную причину для покупки LADA Niva Travel

На самом деле, публикация наших европейских коллег не принесла никаких сюрпризов. Модель LADA Niva Travel пожурили за вялую динамику (разгон до «сотни» — 19,4 секунды) и невнятную управляемость, но похвалили за неплохие тормоза и отменную проходимость.

С постоянным полным приводом, центральной блокировкой дифференциала, короткими свесами и компактными габаритами бездорожья на бездорожье LADA явно превосходит Dacia Duster, — уверены эксперты издания Focus.

Впрочем, вдобавок тамошние журналисты сделали одно прелюбопытное наблюдение: это нишевый автомобиль для людей, которые любят переноситься… в автомобильное прошлое, не желая при этом покупать дорогой классический автомобиль.

Кстати, в прошлом году инженер российского происхождения Юрий Постников заявил, что готов наладить не абы где, а в самой Германии мелкосерийное производство нового вездехода, основой которому послужат агрегаты от вазовской «Нивы». И вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», автомобиль готов.