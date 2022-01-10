В России 7-летний BMW M5 продают по цене 11-ти новых «эмок»

Седан, выставленный на продажу, действительно уникален: это один из 300 экземпляров, посвященных 30-летнему юбилею модели М5. При этом знатоки баварских редкостей наверняка опознают машину из юбилейного тиража без особых подсказок, ведь фирменный цвет Frozen Dark Silver — явная примета именно версии BMW M5 30 Jahre V.

Под капотом машины скрывается V8 отдачей 600 лошадиных сил, который готов разогнать заднеприводную «эмку» до «сотни» всего за 3,9 секунды. Вдобавок дорогущая «эмка» располгает спортивным пакетом Competition Package, куда входят активный задний дифференциал, доработанная подвеска, а также адаптивное рулевое управление.

Понятно, что «упакован» этот BMW всеми доступными для 2014 года опциями, начиная от акустики Harman Kardon и заканчивая бесключевым доступом. Вот только найдется ли желающий оценить уникальность данного конкретного седана? Ведь за 9 800 000 рублей сейчас можно купить новенький M5 прямо из салона.

И продолжая тему «странного» ценообразования. Недавно фонд имущества Тульской выставил на аукцион сильно подержанный BMW X5: за бронированный кроссовер 2006 года, проехавший 200 000 километров, планировали выручить всего 636 000 рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», во время торгов ставка повышалась 1487 раз!