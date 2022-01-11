В Россию приехал революционный Hyundai Staria

Если семейство Hyundai H-1 (Starex) на фоне соперников выглядело достаточно бледно, то новейший минивэн Staria, наоборот, производит впечатление хипстера, который случайно оказался среди обитателей дома престарелых. Нет, мы, конечно, знали, что корейцы научились удивлять, но эта новинка вообще смотрится, как инопланетный корабль.
Притом Hyundai Staria скроена по легковым, а не грузовым канонам: у нее поперечное расположение мотора, передний привод и независимая подвеска сзади. Притом новичок оказался заметно крупнее предшественника! Так, колесная база разом вымазхала на 7 сантиметров (до 3273 мм), а длина — на 10 сантиметров (до 5253 мм).
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», пассажирская версия «Старии» прибудет на российский рынок в исполнениях с семи- или восьмиместным салоном. В первом случае на втором ряду установлена пара раздельных кресел, во втором — трехместный диван.
Моторов — также два: 4-цилиндровый турбодизель 2.2 (177 л. с.) и атмосферный 3,5-литровый V6 (249 л. с.). С обоими предлагается строго 8-диапазонный «автомат» и передний привод, но для дизельного исполнения вдобавок будет доступна трансмиссия 4х4.
Кроме того, в Россию прибудет 3-местный грузовой фургон. Для него заявлены только дизельный двигатель и передний привод, но помимо автоматической коробки передач вдобавок будет предложена 6-ступенчатая «механика».
По собственной информации портала «АвтоВзгляд», в продаже амбициозная новинка появится в феврале.