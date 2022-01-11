В Россию приехал революционный Hyundai Staria

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», пассажирская версия «Старии» прибудет на российский рынок в исполнениях с семи- или восьмиместным салоном. В первом случае на втором ряду установлена пара раздельных кресел, во втором — трехместный диван.

Моторов — также два: 4-цилиндровый турбодизель 2.2 (177 л. с.) и атмосферный 3,5-литровый V6 (249 л. с.). С обоими предлагается строго 8-диапазонный «автомат» и передний привод, но для дизельного исполнения вдобавок будет доступна трансмиссия 4х4.

Кроме того, в Россию прибудет 3-местный грузовой фургон. Для него заявлены только дизельный двигатель и передний привод, но помимо автоматической коробки передач вдобавок будет предложена 6-ступенчатая «механика».

По собственной информации портала «АвтоВзгляд», в продаже амбициозная новинка появится в феврале.