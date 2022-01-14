Баварцы выкатили на тест новую версию BMW M5

Фото: Motor1.com
Судя по фото, которые выложили в сети, слухи о том, что BMW начинает электрификацию нового поколения заряженной M5 оказались правдой. Теперь нужно понять, сохранят ли после этого баварцы бензиновый восьмицилиндровый двигатель или его отправят на пенсию ради экологии.
Виктор Васильев

На борту прототипа новой BMW M5, который поймали фотошпионы, видна наклейка Hybrid Test Vehicle на водительской двери, а на переднем крыле различим лючок для подключения зарядного кабеля. Все это говорит о том, что электрификация добралась до святая-святых модельного ряда баварцев — спортивного подразделения M Gmbh.

Что до мощного восьмицилиндрового мотора, то генеральный директор подразделения M Маркус Флашем рассказал прессе, что инженеры ищут способы сделать эту рядную «шестерку» более экономичной, чтобы соответствовать европейским эконормам. Поэтому есть надежда, что этот мотор доживет как минимум до 2030 года.

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14 января 2022
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