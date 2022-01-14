Баварцы выкатили на тест новую версию BMW M5

На борту прототипа новой BMW M5, который поймали фотошпионы, видна наклейка Hybrid Test Vehicle на водительской двери, а на переднем крыле различим лючок для подключения зарядного кабеля. Все это говорит о том, что электрификация добралась до святая-святых модельного ряда баварцев — спортивного подразделения M Gmbh.
Что до мощного восьмицилиндрового мотора, то генеральный директор подразделения M Маркус Флашем рассказал прессе, что инженеры ищут способы сделать эту рядную «шестерку» более экономичной, чтобы соответствовать европейским эконормам. Поэтому есть надежда, что этот мотор доживет как минимум до 2030 года.
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