Немцы признали «Ниву» самым быстро ржавеющим автомобилем

Согласно данным GTÜ, «коричневой чумой» чаще всего болеют всего десять автомобилей: в первую очередь, это российская LADA Niva, а также хорошо знакомый нашей публике Ford Transit. Продолжают список Daihatsu Cuore, Ford Galaxy, Ford Ka, SEAT Alhambra, Subaru Legacy, Suzuki Jimny и Opel Vectra.

Правда, как отмечает экспертно-испытательная организация, большая часть участников этого антирейтинга сдается на милость коррозии лишь после 10 лет эксплуатации. Чего не скажешь про Tesla Model 3: в заснеженных регионах следы коррозии на кузове «американки» появляются всего за один зимний сезон!

Пытаясь выяснить причины проблемы, специалисты обнаружили, что полости тесловского кузова оказались заполнены составом, похожим на строительную пену:

— Он впитывает воду. Через шесть месяцев кузов будет коричневым, а через шесть лет — проржавеет насковзь, — резюмируют эксперты.

Вообще, долгая, холодная и снежная зима — тяжелое время для любого авто. Дополнительные нагрузки выпадают и на силовой агрегат, и на тормоза, и на подвеску, и на аккумулятор. Но тяжелее всего приходится кузову. Портал «АвтоВзгляд» собрал проверенные способы, которые помогут избежать ржавчины.