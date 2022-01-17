В Россию приехал уникальный Porsche Cayenne Platinum Edition

Экстерьер «платинового» Cayenne щеголяет характерными элементами стайлинга, включая накладки и вставочки. Отдельного внимания заслуживают стильные дизайнерские диски 21-го диаметра из легкого сплава, а также таблички, указывающие на принадлежность авто к эксклюзивному изданию.

В салоне тоже не без платиновых акцентов, а вместе с тем тут изысканные спортивные кресла и мощнейшая акустическая система от Bose. Апогеем стала роскошная панорамная крыша.

На выбор — три мотора. В их числе — 340-сильный агрегат, движок о 440 «жеребцах» для S-версии и «гибрид», выдающий 462 л. с. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», первые автомобили доедут до своих заказчиков не раньше мая 2022 года.