УАЗ необычным способом решил спасти неудачные модели

Но сначала — небольшое предисловие. В России для предприятий автомобильной промышленности существует формат «специальных инвестиционных контрактов», когда производитель обязуется повышать локализацию своих моделей, а правительство взамен обеспечивает некоторые льготы и гарантирует стабильность бизнеса.
Конкретно сейчас Минпромоторг принимает заявки от потенциальных производителей электромобилей. Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на конкурс заявились… только две компании. Это липецкий «Моторинвест», что прежде выпускал кроссоверы Changan, а также санкт-петербургский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».
Впереди конкурсантов ждет экспертиза заявок. На начальном этапе от заявителей требуется наладить производство электромобилей по методу крупноузловой сборки, но затем должно последовать углубление локализации. В частности, помимо самих машин важно наладить производство компонентов — электромоторов и аккумуляторов.
Так вот, если чиновники министерства согласуют заявку, вышеупомянутая «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» планирует выпускать… электрогрузовики на базе УАЗ «Профи», и в этом деле питерскому стартапу готов помогать сам УАЗ. Ведь ранее ульяновцы заявили, что готовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи».
На самом деле, это чешская компания MW Motors создала из УАЗ «Хантер» электрокар MWM Spartan EV, на выходе получив экологически чистый рамный внедорожник. А уже уазовцы задумали построить серию «зеленых» моделей. Правда, вся электрическая «начинка» имеет китайское происхождение… Но это даже хорошо — сразу видны перспективы локализации.
Впрочем, если серьезно, то вся затея больше напоминает не слишком умелую попытку получить «глоток» бюджетных денег. Так как, объективно, аккумуляторный «Профи» совершенно не нужен рынку — это будет дорогая (минимум 3 000 000 рублей) машина, способная проехать лишь около 200 километров. Даже внутри города это — слишком мало…
И опять же: сколько осталось жить самому УАЗу? Ведь даже гендиректор признал, что его подопечный будет не жить, а доживать, так как все новые темы и разработки на Ульяновском автозаводе закрыты. И понятно, что никакие электромобильные прожекты не нагрузят загибающееся предприятие десятками тысяч заказов.