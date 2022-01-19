УАЗ необычным способом решил спасти неудачные модели

Но сначала — небольшое предисловие. В России для предприятий автомобильной промышленности существует формат «специальных инвестиционных контрактов», когда производитель обязуется повышать локализацию своих моделей, а правительство взамен обеспечивает некоторые льготы и гарантирует стабильность бизнеса.

Конкретно сейчас Минпромоторг принимает заявки от потенциальных производителей электромобилей. Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на конкурс заявились… только две компании. Это липецкий «Моторинвест», что прежде выпускал кроссоверы Changan, а также санкт-петербургский стартап «Электромобили Мануфэкчуринг Рус».

Впереди конкурсантов ждет экспертиза заявок. На начальном этапе от заявителей требуется наладить производство электромобилей по методу крупноузловой сборки, но затем должно последовать углубление локализации. В частности, помимо самих машин важно наладить производство компонентов — электромоторов и аккумуляторов.