Назло дефициту микрочипов: Geely установила новый рекорд продаж

Любопытно, что взрывной рост продаж показали «зеленые» модели: из общего объема 18 813 единиц пришлись на гибридные и электрифицированные автомобили, что на 162% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также существенно увеличились экспортные поставки. Объем экспорта группы Geely Auto вырос на 44% — до 17 125 единиц по итогам последнего месяца минувшего года. При этом на родноим китайском рынке продажи составили 141 640 единиц, что соответствует уровню годичной давности.

Наконец, общий объем продаж по итогам всего 2021 году достиг 1 328 029 экземпляров — на 1% больше, чем годом ранее. И это — несмотря на глобальный дефицит микрочипов.

Добавим, что совет директоров установил целевой объем продаж группы на 2022 год на уровне 1 650 000 единиц (включая продукцию марки LYNK & Cо), что сразу на четверть превосходит общий объемы ушедшего года.

И от глобальных новостей — к российским. Поначалу Geely Atlas Pro вышел на российский рынок в «мягкогибридном» исполнении, за которое нынче просят от 2 099 990 ₽. А теперь пришло время «простых» переднеприводных версий. Портал «АвтоВзгляд» первым изучил прайс-листы новинки.