Для чего Volkswagen и Bosch создают новый концерн

Фото: Volkswagen.
Концерны Volkswagen и Bosch подписали так называемый «договор о намерениях». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», стороны изучают возможность создания предприятия по поставке решений для производства аккумуляторных батарей в Европе.
Алексей Кованов

Volkswagen Group и Robert Bosch Group запускают проект, в рамках которого компании планируют разработать промышленные решений для производства аккумуляторных батарей. В планах концернов — предлагать полный спектр процессов и оборудования, необходимых для крупномасштабного выпуска электромобильных АКБ.

В этом союзе концерн Volkswagen выступает как опытный автопроизводитель и будущий ведущий производитель ячеек аккумуляторных батарей, а концерн Bosch — как специалист в сфере автоматизации заводского производства.

В настоящий момент Volkswagen и Bosch сформировали проектную группу, цель которой — к концу 2022 года подготовить все необходимое для создания новой компании.

И еще. После нескольких лет разработок компания Bosch начинает серийное производство силовых полупроводников из карбида кремния. Портал «АвтоВзгляд» сообщает, как этот материал изменит жизнь простых автомобилистов

производители, производство, автозаводы, электромобили
21 января 2022
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