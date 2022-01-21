Renault Duster в России лишился базовой комплектации

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Французы решили проредить ряд комплектаций своего бестселлера, оставив Renault Duster без базовой версии Access. Напомним, что речь идет об автомобиле с 1,6-литровым 114-сильным мотором, работающим вкупе с механической коробкой передач, распределяющей мощность на переднюю ось. А что взамен?
Лика Затворная

Версия Access просила за себя немногим больше 1 млн. рублей. Теперь же самым дешевым «Дастером» можно обзавестись, выбрав исполнение Life. Стартовый прайс без наценки дилера берет начало от 1 150 000 рублей. Эта комплектация отличается от предыдущей наличием «музыки», Bluetooth-модуля и рейлингов на крыше. Ах да, конечно же, системой кондиционирования.

Что касается агрегатов, то потребителю доступен, как младший мотор, так и более мощный, 2-литровый движок о 143 «жеребцах». В качестве альтернативы найдется и дизель, выдающий 109 сил. Привод — на выбор — передний или полный.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» недавно вернулся из экспедиции по Киргизии, где компанию в экстремальном вояже составил Renault Duster. Подробности крайне необычного путешествия можно узнать здесь.

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21 января 2022
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