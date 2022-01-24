В России возник ажиотажный спрос на новые грузовики

Главным хитом среди российских перевозчиков вполне ожидаемо оказался «Газон Next», следует из статистики, опубликованной агентством «Автостат инфо». 8159 проданных среднетоннажников марки ГАЗ (+28%) объясняются тем, что это весьма универсальная машина, которая сразу подходит для магистральных, региональных и городских перевозок.

С минимальным отрывом дальше следуют продажи грузового внедорожника КамАЗ-43118 — 8115 единиц (+25%) приобрели нефтяники, газовики, строители и, конечно, дорожники, который сейчас активно возводят трассу М12. На третьем месте оказался камазовский тягач 5490 (8020 шт. +45%), которому, несмотря на востребованность, вскоре предстоит уйти на покой.

В битве иномарок победу одержал Mercedes-Benz Actros — он закрепился на шестом месте с результатом 3955 проданных автомобилей (+31%). Также в десятку лидеров попали Volvo FH, DAF XF и MAN TGX. Правда, между «шведом» и «голландцем» затесался наш «Урал-4320», притом под этим индексом продаются грузовики и старого, и нового поколений.

И продолжая тему комтранса. В Сети появились фотографии довольно странного грузовика: это КамАЗ нового поколения К5, но со странной узкой кабиной. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это за машина.