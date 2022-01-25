Вместо Astra: Opel привезет в Россию дешевый автомобиль, но не скоро

О глобальных успехах Stellantis, хотя они более чем внушительны, рассказывать не будем. Посмотрим, чего добилась компания в России всего за год своего существования. А заодно сообщим, чем она порадует наших соотечественников в наступившем 2022-м.

Впрочем, лучше всего о достижениях этого мега-альянса говорит европейская, по сути, презентация нового — пятого по счету — поколения легендарного Jeep Grand Cherokee. Проводя ее в Москве, штаб-квартира Stellantis, по большому счету, признала рыночный приоритет РФ не только по марке Jeep, но и по остальным брендам, представленным в нашей стране.