В России стартовали продажи нового Lexus NX

В конце минувшего года дилеры открыли стол заказов на новый премиальный японский кроссовер Lexus NX. Теперь же в шоурумы прибыли «живые» машины. Кстати, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, дилеры не будут накручивать цены на автомобиль, а ждать его после оформления заявки придется не больше месяца.

Потребителям доступен кроссовер в двух модификациях: NX250 и NX350. Первая располагает 199-сильным движком, а вторая — агрегатом о 279 «жеребцах». Привод — полный, коробка передач — восьмискоростной «автомат».

Стоит напомнить, что после смены поколений Lexus NX обзавелся кардинально переосмысленным интерьером с выверенной эргономикой и целой россыпью всевозможных опций комфорта и систем безопасности. Центральную консоль украсил огромный 14-дюймовый планшет мультимедиа с навигацией, функцией «отражения» смартфонов и умением понимать голосовые команды.

Среди прочих фишек нового Lexus NX стоит отметить уникальную систему открывания дверей посредством удобной клавиши, а также акустику Mark Levinson с сабвуфером и 17 динамиками. Впрочем, это далеко не весь арсенал прелестей жизни по-японски. Подробнее обо всем портал «АвтоВзгляд» расскажет в ближайшие дни после премьерного тест-драйва новинки. Следите за обновлениями.

А пока о ценах. Стартовая комплектация Comfort попросит за себя 4 106 000 рублей, Luxury — 5 153 000 рублей, а в обмундировании F Sport и топовым мотором автомобиль обойдется в 5 637 000 вечно дешевеющих российских дензнаков.