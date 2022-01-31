В России колоссально подорожали кроссоверы с пробегом

Лидером по росту цен оказалась трехлетняя Hyundai Creta: под занавес прошлого года за эту модель просили, в среднем, 1 770 000 рублей, что сразу на 41% (или на полмиллиона «целковых») больше, чем в 2020 году.

Чтобы купить подержанные «трехлетки» марки Renault — Duster и Kaptur — в прошлом году хватало 1 420 000 или 1 510 000 рублей, соответственно. За год «французы" подорожали почти на 400 000 или — на 36%-38%.

Чуть менее круто подорожала отечественная LADA Niva Legend. Купить внедорожник за прошлогодние 776 000 больше нельзя — придется отдать продавцу ровно на треть болье (+33%).

Владельцы традиционно наиболее ликвидной Toyota RAV-4 (2,8 миллиона рублей) тоже не упускали возможности заработать: модель прибавила 668 тысяч или 31%. Такие данные порталу "АвтоВзгляд» передали эксперты сервиса «Банкавто», цифровой платформы «РГС Банка».

Вдобавок аналитики проанализировали, как менялись средние цены на самые востребованные легковые «трехлетки» в России. Портал «АвтоВзгляд» также получил данные, какие именно модели отметились самым резким подорожанием.