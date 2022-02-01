АВТОВАЗ прекратил продажу LADA Niva Travel из-за риска возгорания

Во всяком случае, об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». По информации источника, причиной возгорания автомобилей стало «нарушение технологии сборки при установке плюсового провода стартера». В чем, собственно, убедились и специалисты завода, проинспектировавшие готовую партию машин.

Правда, официального подтверждения этой информации нет. Как, впрочем, и сведений об остановке продаж. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», дилеры по-прежнему принимают заказы на модель. В том числе, на новую версию LADA Niva Travel BLACK ценой без малого 1 000 000 рублей.

Впрочем, не исключено, что позднее Волжский автозавод объявит об отзывной кампании. Либо даст предписания дилерам для устранения выявленного дефекта.