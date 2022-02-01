Bosch и Volkswagen работают над самым крутым автопилотом

Обе компании рассчитывают сделать системы автономного подходящими для серийного производства, то есть — доступными массовому покупателю. Для автомобилей, продающихся под различными марками Volkswagen Group, совместно будут созданы автопилоты, позволяющие водителем на время полностью убирать руки с руля.

Партнеры планируют добиться третьего уровня автономности по классификации SAE, когда машина способна брать на себя все функции вождения на скоростных автомагистралях. В городе автомобиль будет отвечать второму ровню, то есть упростит работу водителя, но не сможет взять абсолютно все задачи шна себя.

Первые автомобили, оснащенные такими системами, начнут сходить с конвейера уже в 2023 году. Ожидается, что различные модули и приложения, необходимые для реализации проекта, потребуют одновременного вовлечения более 1000 экспертов двух компаний.

Кстати, недавно Евросоюз инициировал крупный проект L3Pilot. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», он создан для оценки систем беспилотного вождения 3 и 4 уровней в легковых автомобилях. Притом для проведения широкомасштабных тестов производители передали 70 автомобилей различных брендов.