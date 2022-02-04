Ferrari продала рекордное количество суперкаров

Больше всего машин итальянцы продали в Европе, Африке и на Ближним Востоке. В этом огромном регионе под названием EMEA хозяев нашли 5 492 спорткара. Далее идет рынок Северной и Южной Америки с результатом 2 831 автомобиль.

Что касается новинок, то в этом году Ferrari обещает запустить в серию две модели: Daytona SP3 и кроссовер Purosangue. Однако к покупателям первые экземпляры должны приехать в 2023-м. Уже известно, что долгожданный вседорожник покажут в этом году. Ходят слухи, что вслед за ним могут появиться еще два SUV, но полностью электрических.