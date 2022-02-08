Nissan не оставит российских потребителей без авто с бензиновыми моторами

Сразу скажем: для России в продуктовой линейке Nissan по-прежнему сохранятся автомобили с традиционными ДВС. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщил директор по связям с общественностью Nissan Russia Роман Скольский. А вот Евросоюз «пойдет лесом». Не в последнюю очередь «благодаря» грядущим, более жестким требованиям «Евро-7», готовым вступить в силу через три года.

Судя по всему, японцы решили не тратиться на дополнительные исследования и производство будущих ДВС, сделав основную ставку на электромоторы под стать общемировым «зеленых» трендам.

Правда, уже имеющиеся в линейке двигатели внутреннего сгорания Nissan пока убирать не планирует. Скажем больше: в компании даже будут модернизировать агрегаты, повышая их рабочие характеристики и сокращая уровень расхода топлива.

Кроме того, японцы трудятся над гибридными силовыми установками. Правда, последние, как и в случае с электродвижками, российских потребителей вряд ли заинтересуют.