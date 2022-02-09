BMW везет в Россию свои новинки, накручивая цены

В прошлом году BMW четыре раза меняла ценники не в пользу покупателей, а теперь вот обнародован новый прайс-лист. К счастью фанатов марки изменилось не все, а лишь отдельные позиции.

Так, все комплектации BMW 8-й серии, не считая «заряженных» M-версий, подорожали на 200 000 рублей, кроссовер X1 стал дороже на 40 000 рублей, а за M3 Competition теперь придется отдать на 130 000 рублей больше.

Отрадно, что в этом году новинки BMW не обойдут нас стороной. «Гран-купе» 4-ой серии «разживется» двумя новыми бензиновыми версиями — 258-сильной 430i xDrive и 387-сильной M440i xDrive.

Для кроссовера X2 и седана BMW M5 предложат новые цвета кузова, а кроссоверам X3 и X4 отныне будет доступен активный круиз-контроль с функцией Stop and Go.