Названа дата премьеры новейшего кроссовера Mazda CX-60

Mazda CX-60 базируется на платформе Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture, то есть, это полноразмерный SUV, но с двумя рядами кресел. Под капотом автомобиля работает парочка в составе 2,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя с совокупной отдачей свыше 300 л. с. Кроме этого агрегата CX-60 получит и два так называемых мягких гибрида, в основе которых будет бензиновый мотор серии Skyactiv-X, а также «дизель» Skyactiv-D.

Для начала компания начнет продажи новинки в Европе и Японии, а потом автомобиль может появиться и в других регионах. Кстати в Европе она станет первой гибридной «Маздой», у которой появится возможность зарядки от бытовой сети.

Что касается премьеры, то модель покажут 8 марта этого года, так что ждать осталось совсем недолго. А после мы ждем трехрядный CX-80, который базируется на той же архитектуре.