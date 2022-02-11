В автомобилях BMW станет больше российских деталей

Контракт, подписанный между руководством марки BMW и завода «Автотор», предусматривает продолжение сборки кроссоверов BMW X5, X6 и X7, а также запуск производства седанов пятой серии. При этом выпуск автомобилей перейдет на технологию полного цикла со сваркой и окраской кузовов, а в самих машинах станет больше деталей российского производства.

На расширение производства и строительство новых цехов «Автотор» планирует потратить немалые 32 млрд. рублей. Ну, а «полноцикловые» BMW начнут выходить из ворот калининградского завода примерно через год.

Можно предположить, что российская прописка сделает цены «баварцев» более привлекательными. Между тем, в прошлом году BMW четыре раза меняла ценники не в пользу покупателей, а теперь вот обнародован новый прайс-лист.