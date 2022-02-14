Работа мечты: марка Dodge ищет высокооплачиваемого «специалиста по пончикам»

В ходе конкурса будет снято телевизионное реалити-шоу, в финальной серии которого будет объявлено имя победителя. Притом ездить по различным выставкам, фестивалям и ходить на телешоу «Главный по пончикам» будет не бесплатно — его оклад солставит немалые 150 000 долларов! Правда, не в месяц, а в год.

Интересно, какую бы должность могли предложить маркетологи марки LADA для продвижения автомобилей своего бренда?

Кстати, отечественный КамАЗ придумал нечто похожее — проект «ZAVODчанки». Так как почти половина персонала автогиганта — это представительницы прекрасного пола, время от времени заводская многотиражка печатает снимки самых симпатичных работниц. А главное — без касок, ботинок и рабочей формы…