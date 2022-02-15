Почему владельцы Mitsubishi, Nissan и Porsche массово избавляются от своих машин

Среди продавцов автомобилей на сайте Авто.ру каждый третий владелец Kia, BMW и Hyundai при покупке нового автомобиля рассматривает машину той же марки.

В антирейтинге — Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Большинство продавцов машин этих марок при подборе нового автомобиля, скорее, выберут другой бренд… Ответа, почему так происходит, нет. Но есть предположение, что свежие «японцы», «французы» и «немцы» просто не по карману россиянам. Поэтому им приходиться «изменять» своим маркам.

На вторичном рынке — немного другая ситуация. Каждый второй владелец BMW, LADA и Mercedes-Benz рассматривает подержанный автомобиль этой же марки. И здесь все более-менее понятно: трудно найти машину дешевле, чем LADA, а хозяева BMW и Mercedes-Benz всегда считались преданными поклонниками своих машин.

Кстати, что касается «Мерседесов». Как известно, в конце прошлого года российские дилеры марки Mercedes-Benz начали торговать новым поколение C-класса. Первый тираж машин прибыл из Германии, но следующие поставки будут… из Южно-Африканской Республики.