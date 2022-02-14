На Украине разработали ультрадешевый переднеприводный грузовик

Планы стартапа Coolon Motors поистине грандиозны: ежегодно никому неизвестная фирма планирует выпускать до 2000 электромобилей! При этом компания хочет самостоятельно делать не только рамы, кабины и кузова, но вдобавок производить электродвигатели и электронику, а также собирать аккумуляторные батареи.

Залогом успеха переднеприводной (!) новинки должна стать цена — всего 16 000 долларов — это примерно 1 200 000 российских рублей. Для сравнения: обычная бортовая «Газель Бизнес» на Украине сейчас стоит почти 19 000 у. е.

О характеристиках грузовичка его авторы умалчивают. Но заявляют, что сейчас первый экземпляр «Кулона» проходит испытания, чтобы вскоре пройти процедуру обязательной сертификации. И, конечно, портал «АвтоВзгляд» будет следить за развитием этого проекта.

Между тем, у наших соседей можно стать владельцем электрокара даже за 3 700 долларов. Украинские умельцы легко превращают старые «Таврии»… в новые электромобили, способные проезжать на одной зарядке до 230 километров.