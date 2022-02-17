Mitsubishi обновила Outlander и Pajero Sport для России

Итак, в первом квартале клиентам станут доступны Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect c 8-дюймовым дисплеем в комплектациях Intense+ и Instyle.

Притом любимый россиянами «Яндекс.Навигатор» совместим с Mitsubishi Connect через Apple Carplay и Android Auto. Поэтому владельцы машин смогут пользоваться всеми возможностями приложения непосредственно через тачскрин «мультимедийки» автомобиля.

Новый «комбайн» позволяет удобно пользоваться смартфоном, предлагая голосовое управление, возможности навигации и интернет-связи.

И еще одна новость от японской марки: Mitsubishi Pajero Sport снарядили для экстремального бездорожья. Чем может похвастать внедорожник, готовый к самым смелым офф-роуд приключениям, выяснил портал «АвтоВзгляд».