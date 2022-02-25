Из-за спецоперации на Украине Nokian выводит производство шин из России

В частности, финская компания Nokian Tyres 25 февраля объявила о переносе производства ключевых продуктовых линеек покрышек из России в Финляндию и США. Этот шаг объясняется подготовкой к возможным в ближайшем будущем санкциям в отношении России после проведения ею спецоперации на Украине. Параллельно Nokian приступила к вывозу своих шин с территории нашей страны на склады за ее рубежами, сообщил Reuters неназванный представитель шинников.

По словам источника агентства, пока невозможно сказать, будет ли переезд временным или постоянным. Сообщается также, что Nokian Tyres наращивает производство своих шин в Финляндии и США, однако поддерживает уровень загрузки своего российского завода на уровне 80% от полной мощности. Максимальный объем выпуска российского производства шин Nokian равен 20 млн. покрышек в год.