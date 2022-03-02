BMW, Skoda и MINI останавливают заводы из-за нехватки украинских комплектующих

Производство автомобилей BMW в немецких Мюнхене и Дингольфинге, также как и выпуск двигателей на предприятии в австрийском Штайре, будет приостановлено на следующей неделе в связи с острым дефицитом комплектующих, ранее поступавших с Украины. Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Производственные линии также останавливаются в британском Оксфорде, где производится Mini. Представители BMW утверждают, что на заводах компании в Лейпциге и Регенсбурге будут произведена «корректировка производственных смен». Таким образом, проблемы выпуска коснулись всей модельной линейки автопроизводителя.

Сходные проблемы сейчас пытается решить входящая в группу Volkswagen чешская Skoda. Компания объявила, что борется с «критической нехваткой» запчастей от нескольких поставщиков в Украине. Нехватка комплектующих нависла сразу над несколькими моделями бренда. А производство электромобиля Skoda Enyaq iV и вовсе застопорилось.

Проблемы у европейских автопроизводителей возникли из-за того, что два производства компании Leoni AG, специализировавшиеся на поставках элементов автомобильной электропроводки и кабелей, расположены в городах Стрыя и Коломыя на Западной Украине. Сразу после начала российской военной операции на территории этой страны, оба предприятия, на которых трудилось порядка 7000 человек, были закрыты. Это и стало причиной критического положения в производственном процессе европейских автогигантов.