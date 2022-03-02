Ford уходит из России «благодаря» украинскому кризису

– В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, «Соллерс Форд» сообщает об уходе в простой с 3 марта. Руководство «Соллерс Форд» предпримет все установленные законом действия, чтобы обеспечить социальные обязательства перед коллективом в период вынужденного простоя и обеспечить возобновление работы предприятия в возможно короткие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company, — такое сообщение распространило СП «Соллерс Форд».

Речь идет о совместном предприятии в Татарстане, на котором Ford в партнерстве с группой «Соллерс Авто» выпускал легкие коммерческие фургоны Ford Transit. Ранее Ford Motor Company опубликовало в СМИ заявление об уходе из России.

— Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления, — говорится в нем.

Напомним, что из-за военной операции России на Украине и вводимых Западом санкций в отношении нашей страны, о замораживании своих операций в РФ объявили Daimler, Volvo, BMW, Jaguar Land Rover, группа Volkswagen и GM.