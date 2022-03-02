Грузовой внедорожник «Егерь» 2022: семь мест, дизель и полный привод

Сразу отметим, что двухрядный кабинный модуль взят не от «Газели Next», а является самостоятельной разработкой «Автомастера». Любопытно, что кабина имеет абсолютно ровный пол, в котором предусмотрен технологический люк для обслуживания агрегатов трансмиссии.

На 3,5-метровой платформе можно разместить до 4 тонн груза. В движение полноприводный двенадцатитонник приходит дизельный двигатель ЯМЗ мощностью 240 л. с.

При необходимости «Урал Next Егерь» может дополнительно оснащаться манипулятором, лебедкой и предпусковым подогревателем. Также есть возможность установки дополнительного топливного бака.

Грузопассажирский автомобиль «Урал Next Егерь 2» предназначен для доставки бригады обслуживающего персонала, а также перевозки необходимого груза по труднопроходимой местности.

Как уверяет производитель, основными покупателями новинки станут представители нефтегазовой, геофизической, геологической и лесозаготовительной отраслей.

Вообще, российский рынок коммерческой техники буквально кипит. Притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в тройке самых востребованных марок произошли внезапные перестановки.