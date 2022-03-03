Корейские автопроизводители останутся в России, несмотря на украинский кризис

Колрейские автомобили, смартфоны, стиральные машины и прочие товары для населения продолжат поступать в Россию и не попадут под введенные Западом санкции. Об этом заявило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. При этом для поставок товаров в Россию для гражданских целей, а также экспорта продукции, произведенной корейскими компаниями на территории РФ, потребуется разрешение министерства.

Напомним, что в связи с украинским кризисом и введенными против нас санкциями, многие некоторые автопроизводители объявии об уходе из РФ или о заморозке своей деятельности в нашей стране.