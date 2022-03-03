Mercedes-Benz объявил о собственных «санкциях» против России

— Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых автомобилей и фургонов в Россию, а также локальное производство в России до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении, появившемся на странице компании в Twitter.

О причинах, подтолкнувших автопроизводителя к такому решению, в твите ничего не говорится. Ранее дочерняя компания Mercedes-Benz, производитель грузовиков Daimler Truck, объявил о разрыве отношений с российским «КамАЗом» в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, по неофициальным данным от представителей российских дилерских центров, торгующих легковушками Mercedes, немецкий концерн прекратил также поставки своих запчастей на отечественный рынок.

Напомним, что помимо Mercedes-Benz, о прекращении поставок своих машин в Россию объявили BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Toyota и ряд других.