Вместо Audi и BMW можно будет купить российский Aurus

Итак, как сообщает пресс-служба марки Aurus, российский бренд не планирует затормаживать производство премиальных лимузинов Senat. От себя добавим, что на момент постановки на конвейер единственная модель бренда была локализована на скромные 53%.

Скажем, не блоке, головке и поддоне лвигателя V12, разработанного НАМИ, до сих пор значилось «Made in Germany»… Да и большая часть комплектующих для российской автоматической коробки КАТЕ приходила из стран Евросоюза.

Впрочем, отставим инсинуации и повторим заявление производителя: конвейер движется, «Сенаты» выпускаются, а значит тот, кто не успел до введения санкций купить Audi, BMW или Mercedes-Benz, теперь может обратить свой взор на продукцию отечественной марки.

Сложнее придется любителям бюджетных моделей… Волжский автозавод вновь остановил выпуск самой недорогой модели в продуктовой линейке — LADA Granta. По некоторым данным, конвейер застопорится в период с 3-го по 9 марта.