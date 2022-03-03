Российским перевозчикам придется покупать древние КамАЗы

Первую половину марта КамАЗ отработает в плановом режиме, после чего модельную линейку придется скорректировать. С этого момента львиную долю продаж будут обеспечивать «автомобили поколения К3» — это классические КамАЗы, что представляют собой осовременненую версию машины образца 1976 года (на фото). Их производство, как заявил г-н Герасимов, «не опирается на международную логистику».

Параллельно компания планирует подтянуть всю возможную производственную номенклатуру на территорию России — многие альтернативные поставщики для этого уже определены.

Также обещан «мощный рывок по локализации К5». Напомним, что под индексом К5 скрывается новейшее поколение российских большегрузов, в создании которого активно участвовал Daimler.

Я встречался с руководством одной из компаний, которая поставляет нам детали каркасов кабин. Они очень заинтересованы полностью локализовать свои поставки для каркасов кабин К5, — заявил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ».

Добавим, что ранее главные конкуренты челнинского автогиганта — MAN, Mercedes-Benz, Volvo и Scania — приостановили продажи на российском рынке.