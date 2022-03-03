Nissan может остановить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге

Питерская площадки Nissan имеет риск застопориться на неопределенное время. Хотя и российское представительство японского бренда вроде бы старается предельно максимально и быстро решать любые возникшие проблемы.

«Компания внимательно следит за ситуацией в связи с объявленными санкциями и тем, какое влияние они оказывают на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют информацию, адаптируют все процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы. Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает, однако мы не исключаем приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве Nissan на российском рынке.