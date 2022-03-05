BMW официально заявляет, что не покинет российский авторынок

Отгрузка заказанных автомобилей BMW происходит при условии полной предоплаты, а заявки на покупку машин, не успевших попасть в логистику, временно не принимаются. Остановлено и сборочное производство на заводе «Автотор» в Калининграде. Правда, по словам топ-менеджера российского офиса Ирины Шрамко, явление это — временное.

При этом никаких проблем с техническим обслуживанием у дилеров не возникает, даже несмотря на возможные сложности с поставкой комплектующих.

Напомним, что ближайшие конкуренты BMW в виде Mercedes-Benz и Audi также притормозили отгрузку автомобилей. А компания Porsche даже отказалась поддерживать гарантию на уже проданные в России машины.