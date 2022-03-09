Infiniti официально заявляет, что не уйдет из России

- Компания Infiniti занимается постоянным мониторингом текущей ситуации и анализирует влияние и эффект санкций на бизнес в России. Соответствующие подразделения проверяют всю поступающую информацию, адаптируют процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы. Российский рынок остается одним из важнейших для Infiniti, уход с рынка не обсуждается, — заявили «АвтоВзгляду» в официальном представительстве премиальной японской марки.

Что касается продаж свежего поколения кроссовера Infiniti QX60, то сроки запуска модели в России пока откладываются. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», премьера новинки должна состояться к лету. Если, конечно, ситуация в стране и мире не изменится в худшую сторону.

Между тем, недавней новинкой бренда на нашем рынке стал купе-кроссовер Infiniti QX55. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых в России испытал этот автомобиль, и готов поделиться впечатлениями.