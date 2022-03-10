На каких КамАЗах теперь будут ездить российские дальнобойщики

Что касается свежих камазовских разработок, то машин К4 и К-5 до конца марта планируется сделать порядка 530 штук: тираж модели 5490 составит около трехсот экземляров, а оставшиеся 200 единиц — это представители семейства 54901.

Что будет дальше? К4 вскоре уйдет на заслуженный покой. А вот по пятому поколению КамАЗов ситуация куда интереснее!

- Мы четко видим, как вернуться в скором времени к сборке КамАЗа-54901, который так востребован на внутреннем рынке, особенно — в отсутствие конкуренции, — уточнил первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ».

Иными словами, сейчас называть конкретную дату восстановления производства К5 пока рано, так как программу сначала нужно утвердить на уровне гендиректора. В этой программе четько прописано, как можно быстро заменить «санкционные» комплектующие качественными аналогами.

Если эти заявления соответствуют действительности, то российским дальнобойщикам не придется пересаживаться на камазовские машины родом из семидесятых. Но вместо привычных Volvo, Scania и MAN’ов перевозчика будет доступен только КамАЗ К5…