Уникальную «Ниву» 1978 года хотят отправить на «Дакар»

Сейчас энтузиасты из тольяттинской компании SV Parts не просто пытаются восстановить уникальную «Ниву», а планируют подготовить ее для будущего старта на ралли «Дакар». Для этого внедорожнику имплантируют полностью независимую подвеску, а также форсируют нивовский мотор.

Правда, в нынешней ситуации пока неясно, сосоится ли вообще «Дакар-2023». А если состоится, то есть сомнения, что команда сможет добраться до Саудовской Аравии, где последние годы проводится культовый ралли-марафон.

Между тем, сам АВТОВАЗ переживает серьезный производственный кризис: конвейеры в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих пришлось остановить еще 5 марта. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время выпуск двух моделей все-таки получится запустить.