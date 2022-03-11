Уникальную «Ниву» 1978 года хотят отправить на «Дакар»

Фото: SV Parts.
Оказывается, в советские времена инженеры Волжского автозавода попытались создать «внедорожный спорткар». Для этого были построены несколько пикапов на базе «Нивы», притом одна из таких машин чудесным образом дожила до наших дней. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, что с ней будет дальше.
Алексей Кованов

Сейчас энтузиасты из тольяттинской компании SV Parts не просто пытаются восстановить уникальную «Ниву», а планируют подготовить ее для будущего старта на ралли «Дакар». Для этого внедорожнику имплантируют полностью независимую подвеску, а также форсируют нивовский мотор.

Правда, в нынешней ситуации пока неясно, сосоится ли вообще «Дакар-2023». А если состоится, то есть сомнения, что команда сможет добраться до Саудовской Аравии, где последние годы проводится культовый ралли-марафон.

Между тем, сам АВТОВАЗ переживает серьезный производственный кризис: конвейеры в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих пришлось остановить еще 5 марта. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в ближайшее время выпуск двух моделей все-таки получится запустить.

АВТОВАЗ, производители, производство, внедорожник, автоспорт
11 марта 2022
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