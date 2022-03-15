Michelin остановил производство и экспорт шин в Россию

Российскому офису пока нечего добавить по этому поводу, но уже понятно: завод компании в Подмосковье остановится, а на прилавках останутся только те шины, что были завезены до начала спецоперации на Украине. Проще говоря: фанатам покрышек Michelin, BF Goodrich, Tigar, Kleber и Kormoran надо поскорее купить шины из «старых запасов».

Добавим, что шинная компания Bridgestone также приостанавливает деятельность своего российского завода (у японской компании он расположен в Ульяновске), а заодно ставит на паузу поставки в Россию.

Ранее представители Continental объявили, что временно сворачивают бизнес в нашей стране. Причем это решение коснулось и калужского завода марки — он тоже отправился на вынужденные каникулы.

В общем, «шинники» массово приостанавливают поставки и «замораживают» свои отечественные заводы. Как итог — цены на резину стремительно растут. Однако это не единственное, о чем стоит переживать автовладельцам.