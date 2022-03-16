Volkswagen выпустит альтернативу моделям Passat и Arteon

Aero B — очередной электромобиль, который должен стать серийной версией концепта ID. Vizzion, впервые представленного широкой публике на автосалоне в Женеве в 2018 году. Судя по фото, прототипы среднеразмерного седана уже проходят дорожные тесты в одной из стран Европы. Значит можно утверждать, что техническая часть модели почти готова. Не исключено, что вслед за седаном нам покажут и универсал в духе концепта ID. Space Vizzion, который дебютировал в 2019 году.

По словам Герберта Дисса, Aero B станет электрической альтернативой моделям Passat и Arteon. Кстати, «Артеон», видимо, точно решили отправить на пенсию. При этом выпуск «Пассата» с традиционными моторами будет продолжен, так как в Европе он пользуется спросом, особенно в кузове универсал.