Без катализаторов и ABS: российским автозаводам разрешат выпускать «упрощенные» автомобили

То, что подобные послабления действительно готовятся, сейчас подтвердили наши коллеги из «Коммерсантъ». По информациии издания, Правительство РФ хочет «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», в том числе — по вопросу вредных выбросов.

Напомним, что сейчас выпускаемые автозаводами машины должны соответствовать нормам «Евро-5» и выше. Однако производители техники — в первую очередь, грузовой — располагают довольно скромным запасом импортных блоков управления, без которых соблюсти экологические требования невозможно.

Сложности могут возникнуть и с поставками каталитических нейтрализаторов. В этом сегменте позиции российских производителей довольно сильны, однако 40–45% рынка все равно приходилось на продукцию иностранных компаний.

И продолжая тему антикризисных мер. В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает платежей по системе «Платон». Кроме того, столичный глава Сергей Собянин одобрил упрощение правил въезда грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности обеих инициатив.