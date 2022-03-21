АВТОВАЗ намерен наладить поставки электронных компонентов из Азии

В период корпоративного отпуска АВТОВАЗ намерен сформировать запас запасных частей и оборудования для того, чтобы в дальнейшем конвейер работал без вынужденного простоя. Во всяком случае, на это надеется губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, в настоящий момент вопрос с поставкой компонентов обсуждается с азиатскими партнерами.

Напомним, что в связи с кризисом электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников, АВТОВАЗ «замораживает» производство с 4 по 24 апреля. Вероятно, в июле и августе завод останавливаться уже не будет.