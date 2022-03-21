«Клевый» — новый седан от марки Geely

После рестайлинга седан получил вычурное название Geely Bin Rui Cool — с английского «cool» перевеодится как «клевый». Чтобы соответстовать новому имени, модель примерила стильные бамперы, а также модную светодиодную оптику.

Кроме того, в гамме появилось псевдоспортивное исполнение F-Type (на фото). Ему полагаются эффектные 17-дюймовые колеса, контрастный декор кузова, плюс развитый аэродинамический обвес, что добавляет образу динамики.