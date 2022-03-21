«Клевый» — новый седан от марки Geely

После рестайлинга седан получил вычурное название Geely Bin Rui Cool — с английского «cool» перевеодится как «клевый». Чтобы соответстовать новому имени, модель примерила стильные бамперы, а также модную светодиодную оптику.
Кроме того, в гамме появилось псевдоспортивное исполнение F-Type (на фото). Ему полагаются эффектные 17-дюймовые колеса, контрастный декор кузова, плюс развитый аэродинамический обвес, что добавляет образу динамики.
Интерьер — под стать внешности: стильный и модный. Салон украшен тканевыми вставками зеленого цвета и любопытными оранжевыми акцентами (так, из материала апельсинового оттенка сделаны, например, ремни безопасности).
Под капотом упрятан новый бензиновый турбомотор. Четырехцилиндровый агрегат имеет рабочий объем 1,5 литра, с которых мотористы сумели «снять» 181 силу. Двигатель разработала компания Aurobay, в которую слились моторные подразделения компаний Volvo и Geely.
Официально Bin Rui Cool покажут на Пекинской автосалоне, который откроет двери для посетителей 21 апреля. Кстати, там же публике представят новую «семерку» BMW и еще немало других интересных новинок.