Владимир Познер «заставил» российских водителей помыть свои грузовики

- 45 лет назад, когда меня впервые выпустили за границу, меня поразила чистота грузовиков в Западной Европе. Они прямо сияют по сравнению с нашими, замызганными и грязными. Сегодня ситуация сильно не изменилась, — заявил г-н Познер.

В итоге, группа энтузиастов организовала по дорогам Москвы автопробег под названием «Чисто для Познера». В нем приняли участие техника марки Daewoo Trucks, а также развозные грузовички известного сервиса доставки.

Подобная акция впервые проводится на территории РФ. Таким образом переозчики решили призвать своих коллег встречать весну на чистых автомобилях, а главное — поддерживать их в таком состоянии весь теплый сезон.

Между тем, Евросоюз запретил поставлять на территорию РФ грузовики и тягачи массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощностью более 400 л. с. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто займет освободившуюся после ухода «большой европейской семерки» нишу.