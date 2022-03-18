Владимир Познер «заставил» российских водителей помыть свои грузовики

Фото: Daewoo.
В телевизионным интервью, которое телеведущий Владимир Познер дал «Первому каналу», российский журналист пожаловался на то, что по дорогам страны ездит слишком много грязных грузовых машин. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как на это заявление ответили водители.
Алексей Кованов

- 45 лет назад, когда меня впервые выпустили за границу, меня поразила чистота грузовиков в Западной Европе. Они прямо сияют по сравнению с нашими, замызганными и грязными. Сегодня ситуация сильно не изменилась, — заявил г-н Познер.

В итоге, группа энтузиастов организовала по дорогам Москвы автопробег под названием «Чисто для Познера». В нем приняли участие техника марки Daewoo Trucks, а также развозные грузовички известного сервиса доставки.

Подобная акция впервые проводится на территории РФ. Таким образом переозчики решили призвать своих коллег встречать весну на чистых автомобилях, а главное — поддерживать их в таком состоянии весь теплый сезон.

Между тем, Евросоюз запретил поставлять на территорию РФ грузовики и тягачи массой свыше 9 тонн, а также дизельные двигатели мощностью более 400 л. с. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто займет освободившуюся после ухода «большой европейской семерки» нишу.

большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
19 марта 2022
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