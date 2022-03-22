Новые модели Skoda станут брутальными и солидными

Новая стилистика называется Modern Solid, то есть «современная цельность». Она принесет «Шкоде» больше брутальности и респектабельности, как этого хотят владельцы. Притом оценить, как это будет выглядеть на практике, мы сможем достаточно скоро: первый концепт, созданный исходя из свежих вводных, обещают показать во второй половине этого года.

Пресс-служба заинтриговала единственной картинкой будущей машины — чтобы не рушить интригу, поверх фото дизанеры наложили полупрозрачный слой.

При этом чешский бренд сохранит ориентацию на семейных покупателей, но будущие модели будут больше заточены для вылазок на природу, чем на унылое городское существование. И это для нас очень даже хорошо: чего-чего, а лесов, полей и прочих радостей оффроуда на просторах России больше, чем достаточно.

А пока, если российско-украинский кризис хоть немного рассосется, ближайшей премьерой станет обновленный Karoq. Он, напомним, получил новый передний бампер, а решетка радиатора стала шире. Головную оптику сделали более узкой, а в ее нижней части появилась «ступенька», разрывающая линию ходовых огней.