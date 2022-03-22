Почему по ночам у закрытых СТО стали выстраиваться очереди

Стремительное, буквально мгновенное изменение (читай — разрушение) всех цепочек и проверенных временем стратегий, привело не только к вынужденному изменению привычного быта, но и к появлению новых решений. Бизнес, естественно, стал первым, кто начал обкатывать новые предложения, ему, как известно, иначе никак. Только закрываться. Верно и другое: есть спрос — будет и предложение. В тандеме эти две истины дают весьма любопытные результаты. Об одном из таких портал «АвтоВзгляд» узнал от тружеников столичных станций технического обслуживания автомобилей.

Малый бизнес накрыло столь масштабной волной, что простых методик уже недостаточно: нужно придумывать что-то новое, и делать это срочно. Так, владельцы станций технического обслуживания в моменте столкнулись с жестким, если не сказать жестоким, дефицитом расходников и запчастей, подогретым чудовищным ростом цен. Впрочем, покупать все равно ведь надо — иначе предприятие остановится. В «котел» были брошены буквально все имеющиеся оборотные средства, а потом и зарплатный фонд. Всех не уволишь в один день, кто-то ведь и у подъемников работать должен, поэтому с оставшимися сотрудниками договорились о снижении или «временном лаге» про выплату зарплаты, связанным с кассовым разрывом. Денег в кассе нет, проще говоря. Это кнут, но ведь должен быть и пряник, верно?

Пряник заключается в том, что самым опытным и верным мастерам, на которых можно положиться, разрешили пользоваться оборудованием после закрытия. Причем не только ремонтировать свои авто, что практиковалось и раньше, но и брать на обслуживание народ «с улицы». Естественно, такой сервис стоит значительно дешевле, цена подлежит обсуждению, а запчасти не только можно, но и нужно привезти с собой, что значительно выгоднее. Клиент себя ждать не заставил.