Renault могут отстранить от управления АВТОВАЗом

Александр Шохин направил письмо со списком своих предложений в адрес главы Минэкономики РФ Максима Решетникова. По мысли Шохина, ограничение корпоративных прав иностранных акционеров должно коснуться российских предприятий, считающихся стратегическими.

В их перечень входят преимущественно оборонные заводы и инфраструктурные экономические субъекты. Но судя по текущим «мобилизационным» трендам в экономике и политике, стратегическим власти вполне могут назвать и такой столп отечественного автопрома как АВТОВАЗ, 68% акций которого контролируются Renault. Вероятность признания компании стратегической высока уже хотя бы потому, что благополучие практически всех жителей Тольятти так или иначе «завязано» на работу автосборочного производства, выпускающего модели LADA и Renault.

Предложения Шохина по ограничению роли иностранцев в управлении российскими компаниями содержат следующие главные пункты: отказ от учета голосов иностранных владельцев на общем собрании акционеров, лишение их права влиять на повестку такого собрания, приостановить их доступ к документам и информации акционерного общества, разрешить прекращение выплаты дивидендов по акциям, принадлежащим акционерам-нерезидентам. Инициатива Шохина содержит и ряд дополнительных ограничений для иностранных акционеров, сообщает РБК.