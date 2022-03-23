Перекупы и автоподборщики меняют стратегию продаж

Которая, судя даже по названию этой конференции — «Кризис на авторынке: крах или новые возможности» — действительно не очень веселая. Однако организатор мероприятия — некоммерческая организация «Союз профессионалов авторынка» (СПА), объединившая перекупов, подборщиков, собственников и менеджеров автосалонов машин с пробегом всей России, уверен, что, собравшиеся вместе профессионалы авторынка найдут необходимые решения.

– Ситуация на вторичном рынке автомобилей меняется каждую неделю, и пока только в худшую сторону. — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель СПА Вадим Адиев. — Спрос сильно вырос, а предложений стало гораздо меньше. Цены взлетели. Мы решили, что настало время встретиться лицом к лицу и обсудить, что профессионалам авторынка делать дальше. Как выживать? Как сохранить бизнес? Надеюсь, вместе мы найдем решение, которое позволит вывести рынок машин с пробегом на новый уровень. В таком случае все останутся довольны: и покупатели, и профессионалы авторынка…

На конференции, которая пройдет в Екатеринбурге 26 марта, в офлайн и онлайн формате (бесплатное подключение — по этой ссылке) соберутся сотни профессионалов авторынка, выступят представители госструктур, автохолдингов, классифайдов. В частности, Герман Карпунов, старший менеджер по работе с клиентами ресурса «Авито Авто» расскажет о возможностях «Авито Авто» для профессиональных продавцов автомобилей.

Кроме того, участники смогут пообщаться с экспертами в неформальной обстановке, наладить контакты в соседних регионах, обменяться опытом и автомобилями на перепродажу.